В Южно-Сахалинске отметили День призывника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военно-патриотическое мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, прошло сегодня на территории Исторического парка "Россия-моя история". На него пригласили молодежь допризывного возраста - учащихся старших классов и средних профессиональных учебных заведений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился военный комиссар г. Южно-Сахалинск Илья Земеров.

- Служба в армии - важный шаг, школа жизни, которая учит дисциплине, патриотизму, умению находить выход из сложных ситуаций. От того, как призывники выполняют свои воинские обязанности, зависит обороноспособность нашей страны, - сказал Илья Земеров.

Военно-патриотическое мероприятие "День призывника" проводится Военным комиссариатом г. Южно-Сахалинск совместно с ДОСААФ России Сахалинской области, Войсковой частью 23641, УФСИН России по Сахалинской области, ГУ МЧС России по Сахалинской области, Управлением Росгвардии по Сахалинской области. Для гостей подготовили вокальные, номера, показательные выступления с элементами единоборств. Яркой частью программы стала демонстрация приемов кинологической службы УФСИН.

На площадке мероприятия была представлена выставка военной тематики - гости познакомились с образцами оружия и военной техники.

- Ребята интересуются деятельностью подразделения. Мы показали средства экипировки, которые применяются в Росгвардии, новую бронированную машину "Патруль", рассказали о её характеристиках, - отметил офицер Управления Росгвардии по Сахалинской области Дмитрий Севостьянов.

Добавим, участникам праздника также рассказали о возможностях получения образования в военных вузах. По традиции всех желающих угощали солдатской кашей.