В Сахалинской области начался набор в бесплатную Школу аналитиков данных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data МТС. Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе - все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу в МТС.
Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: в геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса - действующие сотрудники центра Big Data МТС.
Обучение проходит в онлайн-формате: два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.
Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных необходимо подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python. Обучение начнётся 7 ноября 2023 года.
"Растущая значимость сферы больших данных в бизнесе и других областях жизни требует все большего профессиональных специалистов Big Data. Наш курс предлагает уникальную возможность приобрести актуальные теоретические знания и немедленно применять их в реальных бизнес-сценариях во время обучения. Мы уверены, что после завершения курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, позволяющие заниматься одним из самых перспективных направлений в IT - анализом больших данных" - рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.
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