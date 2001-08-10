Более 130 тысяч сахалинцев и курильчан получают помощь проводников здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество жителей области, получающих помощь проводников здоровья, превысило 130 тысяч человек. При этом в команду медицинских администраторов вступили 642 неравнодушных сахалинца и курильчанина. Они записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить внештатные ситуации и оказать психологическую поддержку.

- Нам удалось привлечь в эту значимую для островного здравоохранения работу почти 650 человек. Это внушительная цифра, которая была достигнута в довольно сжатые сроки. Однако количество - не главное. Важно, чтобы администраторы подходили к своему делу с душой, с открытым сердцем. Люди это чувствуют и ценят. А это напрямую влияет на достижение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи, которая заключается в увеличении продолжительности жизни до 80 лет, - подчеркнул в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Валерий Лимаренко.

В ходе заседания в областном правительстве были озвучены районы, в которых медицинские администраторы наиболее эффективно справляются со своими задачами. Это Курильский, Смирныховский, Долинский и Поронайский городские округа, а также Южно-Сахалинск. В отстающих - Анивский, Александровск-Сахалинский, Томаринский, Охинский и Южно-Курильский районы. Глава региона поручил областному минздраву принять меры по повышению эффективности работы проводников здоровья в соответствующих муниципальных образованиях.

Перед работой ассистенты проходят обучающие курсы - знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие "проводники" или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.

В зоне особого внимания специалистов - пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Для того, чтобы получить помощь проводника здоровья, в Сахалинской области созданы горячие линии по следующим направлениям:

- онкологические заболевания - 89147593080;

- острые нарушения мозгового кровообращения и заболевания сердца - 89147400926, 89621198512;

- эндокринологические патологии - 89625809766.