Более 130 тысяч сахалинцев и курильчан получают помощь проводников здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Количество жителей области, получающих помощь проводников здоровья, превысило 130 тысяч человек. При этом в команду медицинских администраторов вступили 642 неравнодушных сахалинца и курильчанина. Они записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить внештатные ситуации и оказать психологическую поддержку.
- Нам удалось привлечь в эту значимую для островного здравоохранения работу почти 650 человек. Это внушительная цифра, которая была достигнута в довольно сжатые сроки. Однако количество - не главное. Важно, чтобы администраторы подходили к своему делу с душой, с открытым сердцем. Люди это чувствуют и ценят. А это напрямую влияет на достижение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи, которая заключается в увеличении продолжительности жизни до 80 лет, - подчеркнул в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Валерий Лимаренко.
В ходе заседания в областном правительстве были озвучены районы, в которых медицинские администраторы наиболее эффективно справляются со своими задачами. Это Курильский, Смирныховский, Долинский и Поронайский городские округа, а также Южно-Сахалинск. В отстающих - Анивский, Александровск-Сахалинский, Томаринский, Охинский и Южно-Курильский районы. Глава региона поручил областному минздраву принять меры по повышению эффективности работы проводников здоровья в соответствующих муниципальных образованиях.
Перед работой ассистенты проходят обучающие курсы - знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие "проводники" или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.
В зоне особого внимания специалистов - пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Для того, чтобы получить помощь проводника здоровья, в Сахалинской области созданы горячие линии по следующим направлениям:
- онкологические заболевания - 89147593080;
- острые нарушения мозгового кровообращения и заболевания сердца - 89147400926, 89621198512;
- эндокринологические патологии - 89625809766.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:13 Сегодня В Камчатском крае началось мощное извержение вулкана Безымянный
09:08 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича
09:18 Сегодня 15 млн рублей получили сахалинские ТОСы в 2023 году на реализацию проектов по благоустройству
09:05 Сегодня С начала года сотрудники южно-сахалинского водоканала устранили 2662 засора канализации
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
12:49 13 Октября Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления "Сенеж"
- 16:59 13 Октября 200 миллионов рублей компенсируют сахалинским предпринимателям в 2023 году
12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
Выбор редакции
- 09:08 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича
- 14:44 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная осени
- 16:03 17 Октября На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 16 Октября "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?