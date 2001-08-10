Тихоокеанское
информационное агентство
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13:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в опросе о конкуренции

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в опросе о конкуренции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Министерство экономического развития Сахалинской области проводит опрос мнения предпринимателей региона о состоянии и развитии конкурентной среды, и уровне административных барьеров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По итогам данного исследования будут отобраны наиболее проблемные рынки и разработан перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции в регионе.

Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде. Заполнение анкеты займет около 15-20 минут.

В целях всестороннего изучения общественного мнения при проведении исследования особую важность имеет максимальный охват респондентов. Принять участие в опросе для предпринимателей можно  по ссылке.

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