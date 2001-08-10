Военнослужащие из Забайкалья проходят обучение на электронных тренажёрах ПЗРК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия на современных электронных тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", в пресс-службе ВВО.

Для обучения по специальности стрелок-зенитчик на Сахалин прибыла очередная группа военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Забайкалье.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий», военнослужащие осваивают уничтожение средств воздушного нападения условного противника из ПЗРК «Игла».

Будущие стрелки-зенитчики должны уметь оценивать скорость и направление движения цели, визуально оценивать дальность до объекта.

На данном этапе обучения расчёты ПЗРК «Игла» выполняют только учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолёты, вертолёты, а также ударные беспилотники «противника».

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине будут практические пуски ракет по воздушным целям, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».

Боевые стрельбы будут проходить на полигоне «Успеновский» под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.