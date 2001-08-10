Южносахалинцы и гости города более 1000 раз прокатились на городских электровелосипедах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в октябре завершился сезон муниципального велопроката. С мая по начало октября все желающие могли воспользоваться электровелосипедами, которые размещались на 9 станциях в различных частях города,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году за время работы велопроката в системе зарегистрировались более 700 новых пользователей, электровелосипеды взяли в прокат порядка 1000 раз, в общей сложности накатано 386 часов.

Напомним, воспользоваться велопрокатом можно после установки приложения на мобильное устройство и регистрации в системе электронного велопроката UTbike.

Электровелосипеды вывезены на склад для сезонного обслуживания. Станции велопроката также законсервированы до следующего сезона, который планируется запустить в мае 2024 года.

К концу октября также завершит сезон частный сервис проката электросамокатов.