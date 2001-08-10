Ученики педагогических классов на форуме "Образование - энергия будущего" проходят тренинги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается образовательный форум «Образование - энергия будущего». Участников в течение трех дней ждет насыщенная программа на разных точках. Сегодня, к примеру, на базе школы № 13 организована работа площадки "Я - педагог будущего", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На этой площадке заявлены к участию более 60 ребят из разных школ города, обучающихся в педагогических классах. Их курируют четверо педагогов-наставников. Участвуют гости, в числе которых директор школы № 43 Хабаровска и педагоги из методического центра Белгорода.
Первое направление работы площадки для обучающихся - «Педагогический класс как единый механизм: технологии командообразования и сплочения коллектива». Также в программе - круглый стол для педагогов «Первые шаги в профессии: педагогические пробы как инструмент предпрофессионального самоопределения в классах психолого-педагогической направленности».
В рамках встречи пройдут интерактивные игры по 30 минут - это тренинги на знакомство, сплочение, командообразование и доверие участников, разделенных на команды. Участники обсудят, каким интересным получился опыт и обменяются впечатлениями.
Работа площадки завершится музыкальным танцевальным флешмобом. И открытым микрофоном, каждый школьник сможет задать педагогу интересующий вопрос. Организаторы ориентируются на то, что вопросы будут связаны с выбором профессии и мотивами.
Напомним, форум «Образование - энергия будущего» объединил более полутора тысяч участников - управленцев, экспертов сферы образования и педагогов из разных регионов страны. Следить за новостями форума можно в телеграм-канале, который ведут школьные пресс-центры (https://t.me/YSOBRAZFORUM).
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