Меры социальной поддержки кадров в сфере здравоохранения расширяют в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа, принятая в Сахалинской области для привлечения медицинских кадров, по поручению губернатора Валерия Лимаренко будет дополнена новыми положениями. Сейчас в государственных медицинских учреждениях в регионе трудоустроен 2661 врач, из них 811 привлечены в рамках кадровой программы. Новые меры социальной поддержки позволят улучшить условия действующих участников и расширить категории получателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Повышение доступности медицинской помощи через механизмы привлечения и закрепления медицинских специалистов в регион – такую задачу ставили разработчики программы в 2014 году. За это время в документ не раз вносили изменения, связанные с текущими реалиями, необходимостью доработки основных положений. Последняя редакция призвана устранить несправедливость в отношении сахалинцев и курильчан, которые уезжали на обучение в другие регионы.

- Ранее наши земляки, молодежь, которые уезжали в медицинские вузы страны, не могли пользоваться мерами социальной поддержки, если они не заключали целевые договоры. Наконец мы это неравенство устраним. Новое положение будет касаться всех, кто приехал работать в Сахалинскую область с 2014 года, не вступал ранее в программу и соответствует профессиональным критериям, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Другое новшество программы – впервые у медицинских работников появится возможность выбора - получения специалистами компенсации аренды жилья или ипотечных платежей за счет бюджета области. Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилого помещения осуществляется в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц, за исключением территории Южно-Сахалинска – здесь возмещение средств на аренду предусмотрено до 45 тысяч рублей. В соответствии с нововведениями в программе такая же сумма будет предусмотрена и на Курильских островах.

- Для Курильских островов изменится и порядок привлечения среднего медперсонала. Медсестрам и фельдшерам, прибывшим на территорию Курил для работы в государственных медучреждениях, будет предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости найма жилого помещения. Ранее такая мера поддержки оказывалась только врачам и специалистам с высшим медицинским образованиям, – рассказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

Отметим, в 2023 году в Сахалинскую область прибыли 232 врача. Внедрение новых мер соцподдержки будет способствовать не только привлечению специалистов из других регионов страны, но и возвращению на малую родину островной молодежи.