Еще на двух перекерстках Южно-Сахалинска устанавливают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются ремонтные работы на улично-дорожной сети. При благоприятных погодных условиях запланировано асфальтирование участка ул. Невельской в районе школы №5. Также ямочный ремонт в течение дня будет осуществляться в Дальнем, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядной организацией сегодня ведется установка дополнительного оборудования по адаптивному регулированию на следующих светофорных объектах: пр. Мира - ул. Больничная, пр. Мира - ул. Пуркаева. В течение дня могут быть временные отключения указанных светофоров. Также возможны ограничения движения транспорта по одной полосе.

На уборке мусора и листвы с автомобильных дорог, тротуаров, прилотковых зон и остановок ручным и механизированным способом в ночь работал 46 единиц техники, днем будут задействованы 106 спецмашин и 127 рабочих.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Продолжается ремонт деформационных швов на виадуке по ул. Пуркаева. Ремонт ведется по полосам, без полного перекрытия. Завершить работы планируется в конце октября.

На ремонтируемом участке ул. Ленина в границах ул. Карла Маркса и пр. Победы идут работы по прокладке труб от коллектора ливневой канализации к дождеприемным колодцам, в том числе по обустройству самих колодцев. В связи с этим здесь на проезжей части частично ограничено движение. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов. Параллельно ведутся работы по асфальтированию и обустройству тротуаров.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Открыт для движения участок от ул. Физкультурной до ул. Садовой. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют в текущем году.

Частичное ограничение движения транспорта сохраняется на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится ориентировочно до 30 октября включительно.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации Корпорации развития Сахалинской области, которая является заказчиком, работы на ул. Карьерной продлены ориентировочно до 18 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.