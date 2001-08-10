В Макарове к газу подключили первых абонентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Макарове запустили в работу газораспределительную станцию. Это позволило подключить к голубому топливу первых нескольких абонентов в частном секторе. До конца года планируется подвести газ к 50 домам. Также в ближайшее время на экологичное топливо перейдет городская котельная, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Комплекс работ по подготовке ГРС "Макаров" к приему газа и вывод объекта в режим пусконаладочных работ выполнило Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов "Газпром трансгаз Томск". Специалисты провели мероприятия по наладке и проверке систем безопасности, проверке и настройке технологического оборудования и коммерческого узла учёта газа. Объект подготовлен, началась финальная стадия наладки "под газом".
- Уникальность объекта в том, что он полностью состоит из отечественного оборудования. Оно соответствует всем необходимым международным требованиям качества и безопасности, - рассказал директор филиала Сергей Шешуков. - В настоящее время пусконаладка ведется ещё на трёх сахалинских ГРС. Рассчитываем, что уже в этом году сможем подать газ на ГРС "Долинск".
Таким образом, совместно с правительством Сахалинской области ПАО "Газпром" выполняет свои обязательства в рамках программы газификации региона.
- Видел, что у соседей в доме появился газ, очень рад за них. Это ведь так удобно. О том, что это экологично и экономично и говорить не приходится, но ведь и времени свободного гораздо больше будет, не надо заниматься углем и дровами. Как только завершат работы по установке оборудования в моем доме, тоже обязательно перейду на газ, - поделился житель частного сектора Макарова.
До конца года в Макарове планируется подключить к экологичному топливу около 50 домовладений. А в ближайшее время на газ перейдет и новая котельная, сейчас идут работы по пусконаладке.
- Газовая котельная обеспечит теплом 2500 жителей многоквартирных домов и 4 социальных учреждения уже в этом году, а в 2024 году и весь многоквартирный жилой фонд Макарова - это 5 тысяч жителей и еще ряд соцобъектов, - отметил мэр Макаровского городского округа Сергей Фертиков.
В 2024 году в районе планируется строительство еще 4 газовых котельных: по одной в Макарове и селе Поречье и двух в селе Новое.
- Особо хочу подчеркнуть, что впервые в один год на Сахалине газифицируется сразу 2 района. Не так давно тепло от газовой котельной пошло в дома жителей Александровска-Сахалинского и вот эстафета переходит в Макаров, здесь запущена ГРС. Губернатор поставил перед нами масштабную задачу - обеспечить газом большинство жителей региона, и мы наращиваем темпы работ, - прокомментировал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.
Напомним, в начале октября котельную мощностью 60 мегаватт, работающую на голубом топливе, запустили в Южно-Сахалинске. Спустя неделю газовую котельную начали запускать в Александровске-Сахалинском. Сейчас в Сахалинской области на газе уже работают 42 котельные. В следующем году на Сахалине запустят еще 15 новых газовых котельных. Сразу 5 появятся в Поронайском районе, по 4 - в Макаровском и Тымовском. Еще по одному современному объекту ЖКХ возведут и запустят в Корсаковском и Александровск-Сахалинском городских округах.
Особую важность подключения к экологически чистому и более экономичному топливу для создания комфортных условий жизни в островном регионе обозначил губернатор Валерий Лимаренко. Газификация региона входит в программу "Забота. Защита. Уважение", инициированную главой региона. Строительство современных коммунальных объектов - результат совместной работы правительства Сахалинской области и компании Газпром.
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