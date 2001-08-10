15 млн рублей получили сахалинские ТОСы в 2023 году на реализацию проектов по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поддержка за счет средств областного бюджета оказана 8 ТОСам из 6 муниципальных образований островного региона в текущем году. Начиная с 2017 года на реализацию проектов по благоустройству в рамках деятельности ТОСов выделено около 233 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Объединившись в территориальные общественные самоуправления сахалинцы сами могут определить, что необходимо в их дворе для комфортного проживания – благоустройство территории, создание детских и спортивных площадок, установка контейнерных площадок, дополнительного освещения или лестниц на территории дворов с рельефной местностью.
Ежегодно выделяется не менее 15 млн рублей на поддержку проектов, связанных с благоустройством дворовых территорий. Из областного бюджета оказывается помощь в виде гранта в размере до 3 млн рублей. Обраться с заявкой на получение гранта ТОСы могут через муниципальные образования.
Учитывая наличие такой меры поддержки, возрастает активность населения по созданию ТОСов. Сегодня на территории Сахалинской области создано и действует 170 ТОС, в том числе со статусом юридического лица 50.
– Если раньше ТОСы существовали в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, то сейчас география расширилась. К примеру, в текущем году активно включились в работу Тымовский, Макаровский, Невельский городские округа. В рамках планирования бюджета на 2024 год также заложена сумма на поддержку ТОСов. И потому мы призываем активных жителей использовать этот инструмент. Разработанный и функционирующий в регионе механизм системной поддержки деятельности ТОСов в полной мере обеспечивает реализацию инициатив граждан по организации территориального общественного самоуправления, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.
Хороший пример активной деятельности ТОСа – ТОС «Гвардия» в селе Дальнее. Собственники 4-х домов несколько лет назад объединились, чтобы самостоятельно обустроить свою придомовую территорию.
– Мы организовали ТОС «Гвардия» в 2019 году. В этот же год получили первый грант и направили его на установку двух шлагбаумом, чтобы сделать свой двор безопасным от любителей быстрой езды. Также мы установили систему видеонаблюдения, которая на тот момент состояла из 12 камер. В 2020 году увеличили количество камер до 32, частично озеленили территорию и заменили испорченные элементы детской игровой площадки на новые, – поделился председатель ТОС Михаил Лисничук.
Начиная с 2017 года, за счет средств областного бюджета оказана поддержка 9 ТОСам в 5 муниципальных образованиях, в 2018 году –18 ТОСам в 6 районах, в 2019 году – 21 территории в 10 муниципальных образованиях, в 2020 – 13 в 5 муниципалитетах. В 2021 году финансирование получили 12 ТОСов в 5, в 2022 году – 13 в 4 районах островного региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:54 Сегодня Судостроители смогут получить ипотеку на льготных условиях
09:05 Сегодня С начала года сотрудники южно-сахалинского водоканала устранили 2662 засора канализации
09:08 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича
09:18 Сегодня 15 млн рублей получили сахалинские ТОСы в 2023 году на реализацию проектов по благоустройству
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
12:49 13 Октября Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления "Сенеж"
- 16:59 13 Октября 200 миллионов рублей компенсируют сахалинским предпринимателям в 2023 году
12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
Выбор редакции
- 09:08 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-тесте по творчеству Александра Галича
- 14:44 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная осени
- 16:03 17 Октября На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 16 Октября "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?