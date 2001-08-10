15 млн рублей получили сахалинские ТОСы в 2023 году на реализацию проектов по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поддержка за счет средств областного бюджета оказана 8 ТОСам из 6 муниципальных образований островного региона в текущем году. Начиная с 2017 года на реализацию проектов по благоустройству в рамках деятельности ТОСов выделено около 233 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Объединившись в территориальные общественные самоуправления сахалинцы сами могут определить, что необходимо в их дворе для комфортного проживания – благоустройство территории, создание детских и спортивных площадок, установка контейнерных площадок, дополнительного освещения или лестниц на территории дворов с рельефной местностью.

Ежегодно выделяется не менее 15 млн рублей на поддержку проектов, связанных с благоустройством дворовых территорий. Из областного бюджета оказывается помощь в виде гранта в размере до 3 млн рублей. Обраться с заявкой на получение гранта ТОСы могут через муниципальные образования.

Учитывая наличие такой меры поддержки, возрастает активность населения по созданию ТОСов. Сегодня на территории Сахалинской области создано и действует 170 ТОС, в том числе со статусом юридического лица 50.

– Если раньше ТОСы существовали в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, то сейчас география расширилась. К примеру, в текущем году активно включились в работу Тымовский, Макаровский, Невельский городские округа. В рамках планирования бюджета на 2024 год также заложена сумма на поддержку ТОСов. И потому мы призываем активных жителей использовать этот инструмент. Разработанный и функционирующий в регионе механизм системной поддержки деятельности ТОСов в полной мере обеспечивает реализацию инициатив граждан по организации территориального общественного самоуправления, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.

Хороший пример активной деятельности ТОСа – ТОС «Гвардия» в селе Дальнее. Собственники 4-х домов несколько лет назад объединились, чтобы самостоятельно обустроить свою придомовую территорию.

– Мы организовали ТОС «Гвардия» в 2019 году. В этот же год получили первый грант и направили его на установку двух шлагбаумом, чтобы сделать свой двор безопасным от любителей быстрой езды. Также мы установили систему видеонаблюдения, которая на тот момент состояла из 12 камер. В 2020 году увеличили количество камер до 32, частично озеленили территорию и заменили испорченные элементы детской игровой площадки на новые, – поделился председатель ТОС Михаил Лисничук.

Начиная с 2017 года, за счет средств областного бюджета оказана поддержка 9 ТОСам в 5 муниципальных образованиях, в 2018 году –18 ТОСам в 6 районах, в 2019 году – 21 территории в 10 муниципальных образованиях, в 2020 – 13 в 5 муниципалитетах. В 2021 году финансирование получили 12 ТОСов в 5, в 2022 году – 13 в 4 районах островного региона.