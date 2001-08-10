С начала года сотрудники южно-сахалинского водоканала устранили 2662 засора канализации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городская система водоотведения Южно-Сахалинска состоит из 30 объектов и 240 километров канализационных сетей. Стабильная работа этой системы зависит не только от водоканала, но и от самих горожан. Большинство засоров – следствие неосведомленности южносахалинцев о правилах пользования канализацией, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной организации.
«РВК-Сахалин» напоминает о простых, но эффективных правилах, от которых зависит не только бесперебойная работа системы водоотведения Южно-Сахалинска, но и комфорт в домах самих горожан:
В канализацию (унитаз и раковины) нельзя смывать:
- остатки пищи (включая супы) - жир оседает на поверхности труб и приводит к возникновению засоров;
- строительный мусор - гипс, цемент и прочие растворы, используемые при ремонте, затвердевают и образуют непроходимые пробки;
- детские подгузники, ватные палочки, средства гигиены, влажные салфетки - впитывая воду, они увеличиваются в размере и способны заблокировать сети;
- бытовой мусор, тряпки и ветошь;
- наполнители для кошачьих туалетов;
- медицинские маски и перчатки, а также любые другие биологически неразлагаемые продукты.
При этом водоканал отвечает за исправное состояние городских систем водоотведения. Засоры, которые часто возникают в жилых домах, устраняют управляющие компании. Если они не в силах решить проблему в силу отсутствия инструментов или компетенций, то могут обратиться в «РВК-Сахалин».
Так же не стоит забывать, что хозяйственно-бытовая канализация не предназначена для приёма дождевых и талых вод. Нельзя сдвигать крышки люков и открывать колодцы, чтобы «помочь» городу избавиться от воды. Использование бытовой канализации вместо ливневой несёт угрозу системе водоотведения города.
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