С начала года сотрудники южно-сахалинского водоканала устранили 2662 засора канализации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская система водоотведения Южно-Сахалинска состоит из 30 объектов и 240 километров канализационных сетей. Стабильная работа этой системы зависит не только от водоканала, но и от самих горожан. Большинство засоров – следствие неосведомленности южносахалинцев о правилах пользования канализацией, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной организации.

«РВК-Сахалин» напоминает о простых, но эффективных правилах, от которых зависит не только бесперебойная работа системы водоотведения Южно-Сахалинска, но и комфорт в домах самих горожан:

В канализацию (унитаз и раковины) нельзя смывать:

- остатки пищи (включая супы) - жир оседает на поверхности труб и приводит к возникновению засоров;

- строительный мусор - гипс, цемент и прочие растворы, используемые при ремонте, затвердевают и образуют непроходимые пробки;

- детские подгузники, ватные палочки, средства гигиены, влажные салфетки - впитывая воду, они увеличиваются в размере и способны заблокировать сети;

- бытовой мусор, тряпки и ветошь;

- наполнители для кошачьих туалетов;

- медицинские маски и перчатки, а также любые другие биологически неразлагаемые продукты.

При этом водоканал отвечает за исправное состояние городских систем водоотведения. Засоры, которые часто возникают в жилых домах, устраняют управляющие компании. Если они не в силах решить проблему в силу отсутствия инструментов или компетенций, то могут обратиться в «РВК-Сахалин».

Так же не стоит забывать, что хозяйственно-бытовая канализация не предназначена для приёма дождевых и талых вод. Нельзя сдвигать крышки люков и открывать колодцы, чтобы «помочь» городу избавиться от воды. Использование бытовой канализации вместо ливневой несёт угрозу системе водоотведения города.