Судостроители смогут получить ипотеку на льготных условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 ноября планируется запуск специальной ипотечной программы для судостроительной отрасли, в рамках которой сотрудники корпорации ОСК смогут получить жилищный кредит по сниженной ставке.
На первом этапе спецпрограмма будет доступна сотрудникам АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК), в перспективе ВТБ планирует распространить ее условия на все компании, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Дисконт будет доступен зарплатным клиентам банка и их семьям при оформлении базовых ипотечных программ и позволит работникам корпорации снизить свою финансовую нагрузку при покупке жилья как на первичном, так и вторичном рынках.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
"ВТБ всегда гибко подходит к потребностям клиентов, а в случае с судостроителями мы говорим об особенной задаче, стоящей перед ВТБ после решения о передаче ОСК в доверительное управление банку, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. - Комфортное жилье – потребность любого человека, поэтому мы предлагаем работникам ОСК и их семьям возможность решить свои жилищные вопросы с ВТБ на специальных условиях: с дисконтом один процентный пункт к базовой ставке банка и с минимальным первым взносом. Программа поддержит высококлассных специалистов ОСК и будет способствовать повышению привлекательности отрасли и развитию ее кадрового потенциала на длительную перспективу".
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