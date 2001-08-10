Южно-Сахалинск остается лидером по строительству жилья в регионе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск сохраняет позицию лидера в строительстве жилья в Сахалинской области. В этом году в областном центре планируют к сдаче 250 тысяч квадратных метров жилья, из них 100 тысяч - это индивидуальное, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем семей, в том числе создание возможностей для приобретения квартир или индивидуального строительства, а также сокращение непригодного для проживания жилищного фонда - являются ключевыми задачами национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, и приоритетом администрации Южно-Сахалинска.
Важным направлением в работе администрации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» остается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В этом году планируется к приобретению 106 квартир, 48 из которых готовят заселению и передаче в 2024 году.
Кроме того, для переселения граждан в городском округе возводится два многоквартирных жилых дома на пер. Горького в планировочном районе Ново-Александровск и на ул. Больничной в Южно-Сахалинске, с общим числом квартир для переселения граждан - 282.
В Южно-Сахалинске также активно развивается строительство коммерческого жилья. В областном центре возводятся сразу несколько крупных жилых комплексов: «УЮН парк», «Авангард», «Европейский», «Южный парк», «Большая полянка», «Зеленый город», «Грин Палас», «Горизонт», «Роза Таун». Ряд из них предусматривает строительство социальной инфраструктуры - школы, детские сады, паркинги, детские центры и пр.
- Администрация Южно-Сахалинска активно сотрудничает с застройщиками, оказывает организационную поддержку. Мы помогаем взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, сокращаем сроки административных процедур по выдаче различной разрешающей документации. Одновременно мы возводим инженерную инфраструктуру - строим подъездные пути, обеспечиваем подключение к городским коммуникациям, - рассказала начальник отдела строительства администрации Южно-Сахалинска Татьяна Соловьева.
Также администрацией готовятся новые площадки под жилищное строительство в южной части города. В 2024 году планируют начать строительство жилых комплексов «Атлант» и «Радужный», муниципалитет оказывает содействие в создании и подключении к необходимой инженерной инфраструктуре.
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