Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дискуссионная площадка объединила более полутора тысяч участников. Управленцев, экспертов сферы образования и педагогов из разных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие региональный министр образования Анастасия Киктева, вице-мэр островной столицы Елена Федорова, представители сферы образования из районов Сахалинской области и гости из Благовещенска, Хабаровска, Белгорода и Москвы.

- Уважаемые участники! Рада поприветствовать всех вас от имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Мероприятие проходит при его поддержке. Форум "Образование - энергия будущего" проводится уже в четвертый раз. Само название отражает его концепцию и задачи, возложенные на педагогическую сферу. На современном этапе развития нашей страны роль системы образования очень велика. Не случайно 2023-й объявлен президентом Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Наш форум создавался как площадка для обмена опытом, идеями, неординарными подходами и новыми смыслами, для формирования современной образовательной среды в Южно-Сахалинске. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мероприятие, ежегодно объединяющее десятки управленцев, экспертов и педагогов со всей страны, дает серьезный импульс развитию системы образования Южно-Сахалинска, - сказала вице-мэр областного центра Елена Федорова.

На данный момент при поддержке правительства Сахалинской области и лично губернатора Валерия Лимаренко в региональной столице строятся новые образовательные учреждения, идет модернизация оборудования в действующих школах и детских садах, укрепляется материально-техническая база, открываются кванториумы и "Точки роста". Педагогическому сообществу и школьникам Южно-Сахалинска эти изменения помогают создавать и реализовывать перспективные инновационные проекты, побеждать на олимпиадах и конкурсах на всероссийском уровне.

Отметим, сфера образования в Сахалинской области сегодня стоит на пороге больших преобразований. В ближайшее время в региональной столице будут построены научный центр, кампус и студенческий городок СахГУ. Уже сейчас внедряются новые формы сотрудничества города и университета. Так, совсем недавно был дан старт проекту "500 школьников", кураторами которого выступили региональное министерство образования и СахГУ. К этому проекту уже подключились 22 школы города. На базе сахалинского государственного университета он дает возможность углубленно изучать предметы естественно-научного и физико-математического профиля.

Добавим, идейным вдохновителем форума "Образование - энергия будущего" является научный руководитель института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Изотович Адамский. Он не смог приехать в Южно-Сахалинск, но отправил свое видеоприветствие участникам мероприятия. Александра Адамского по праву считают Архимедом образования. В своей речи он вновь напомнил собравшимся о главном - в огромном механизме образовательного процесса всегда важно учитывать индивидуальные потребности ребенка. Это становится ключевым фактором успешного формирования личности человека.

Форум "Образование - энергия будущего" продлится три дня. Он будет проходить на разных площадках Южно-Сахалинска. В детских садах, школах, институте развития образования, арт-резиденции "Маяк", парке им. Ю.А. Гагарина. Участников ждет насыщенная программа, включающая презентации эффективных управленческих моделей и обсуждение ключевых направлений развития сферы образования. Кроме этого, в рамках мероприятия запланированы разнообразные мастер-классы, семинары и экскурсия.

Также работу форума "Образование - энергия будущего" освещают представители сразу нескольких детских медиацентров. Публиковать новости с самых интересных площадок юные журналисты будут в телеграм-канале ЮСОФ - 2023.