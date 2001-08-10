С начала действия программы "Сахалинская ипотека" жилищные условия улучшили 133 семьи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала действия программы "Сахалинская ипотека" жилищные условия улучшили 133 семьи. Заявлений от желающих воспользоваться выгодными условиями уже более 900. Об этом на встрече с главой региона рассказали волонтеры проекта.
- Мы приняли решение по запуску программы сахалинской ипотеки, чтобы как можно больше жителей региона получили новые возможности улучшить свои жилищные условия. И сегодня уже есть хороший результат. Но чтобы он стал более весомым, с каждой семьей нужно работать в индивидуальном порядке и находить пути решения даже в самых сложных ситуациях. Где-то помочь человеку улучшить свои жилищные условия позволит одна из действующих федеральных или региональных программ, или субсидий. На старте проекта выяснилось, что многие люди банально не знали о существующих и работающих мерах поддержки, поэтому откладывали покупку квартиры до лучших времен. Индивидуальная работа позволяет изыскать больше возможностей, - отметил Валерий Лимаренко.
По словам министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых, одной из самых распространенных сложностей остается отсутствие у граждан необходимой суммы для первоначального взноса. На рабочем совещании принято решение плотнее взаимодействовать с работодателями островитян по поводу возможности выделения субсидии.
- Субсидирование работника позволит не только улучшить его жилищные условия, но и закрепить на предприятии, - прокомментировал Алексей Колеватых. - А это уже и долгосрочные гарантии, в том числе в плане кадрового вопроса. Сейчас делаем упор на том, чтобы работодатели охотнее шли навстречу своим сотрудникам, например, в сфере образования и медицины. Но пойдем и дальше - переговорим с бизнесом.
Отметим, новая программа реализуется силами Сахалинского ипотечного агентства. На базе учреждения волонтеры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, ипотечное агентство запустило электронный сервис, который позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтеры берут за основу при разработке плана поддержки островитян.
- Наша ключевая задача не только рассказать, какие есть способы улучшить жилищные условия, но и точечно решить проблему, если она возникает. Вот из недавних примеров, есть мужчина, который воспитывает троих детей и хочет взять ипотеку, но юридически он не признан многодетным. Мы донесли информацию до министерства социальной защиты, в ближайшее время вопрос по этой семье будет решен индивидуально, - рассказала волонтер Наталья Безрученкова.
Напомним, сегодня в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через Сахалинское ипотечное агентство. Так, единовременную денежную выплату до 5 миллионов рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT.
Сахалинское ипотечное агентство помогло улучшить жилищные условия тысячам сахалинцев и курильчан, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.
Обратиться в Сахалинское ипотечное агентство можно по телефону: 8 - (4242) 31-25-31. Адрес учреждения: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 21, 2 этаж.
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