Участники проекта "Будь готов!" в Южно-Сахалинске изучают основы военно-спортивной подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация проекта, инициированного губернатором области. В течение недели участники получают базовые знания по тактической медицине, инженерной и огневой подготовке. Обучение проходит в полевых условиях, максимально приближенным к реальным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участники проекта «Будь готов!» занимаются на Успеновском полигоне в Анивском районе. Тренировки проводят опытные инструкторы: силовики, военные, участники СВО. В ходе курса южносахалинцы также изучают основы управления беспилотными летательными аппаратами, отрабатывают штурм укреплений условного противника и др.
- На полигоне обучаются жители города Южно-Сахалинска и других муниципалитетов, которые изъявили желание изучить основы военно-спортивной подготовки. Здесь собрались люди, которые действительно с большим интересом принимают участие в проекте. В целом обстановка позитивная, все очень воодушевлены атмосферой. Инициатива будет реализовываться и в следующем году, поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в проекте, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.
Участники проживают в полевом лагере, для всех организовано питание. Первый день отведен на обустройство быта, после чего начинается обучающий курс. Как отмечают южносахалинцы, информация, которой делятся инструкторы проекта, безусловно, полезна и пригодится в жизни.
- Я решила принять участие в проекте, так как хотелось испытать себя и посмотреть, как на самом деле все происходит. Вчера мы были на занятии, где показали, как обращаться с оружием, стрелять из разных положений. Сегодня изучаем тактическую медицину — накладываем жгуты, повязки. Для меня это самая интересная тема,- рассказала участница проекта «Будь готов!» Светлана Широких.
- Хотя я и проходил переподготовку, работая в других органах, для себя я почерпнул полезные навыки. Инструкторы очень профессиональные. Вспомнили азы тактических приемов. Сегодня изучаем полевую медицину: отрабатываем, тренируемся. Эти знания пригодятся в жизни, - рассказал южносахалинец Владимир Бабий.
Добавим, принять участие в проекте «Будь готов!» могут все желающие. Обучение основам военно-спортивной подготовки проходит также в областном центре на базе ДОСААФ. С момента старта проекта в нем приняли участие более 1800 южносахалинцев. Пройти курс можно, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).
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