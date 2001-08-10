Рука помощи: как в Сахалинской области поддерживают НКО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах существует большое количество некоммерческих организаций. Региональные власти всячески поддерживают социально-значимые проекты. Ежегодно в области проходит конкурс, в рамках которого распределяются средства из бюджета в виде грантов. В этом году на эти цели выделили 51 млн рублей. НКО решают различные задачи в области социальной политики и не раз доказывали свою эффективность. В 2023 году власти оказывали поддержку не только социально-значимым проектам, но и тем, кто поддерживает духовно-нравственные ценности общества. Подробнее о работе в этом направлении — в материале.

Добрые дела

Получить грантовую помощь могут не только организации, но и активные местные жители. Направленность проектов может быть совершенно разной. Принимаются все идеи — от гуманитарных до исторических.

Так, в этом году победу в конкурсе одержала Екатерина Казанцева из Корсакова. Женщина шьет комплекты для новорожденных на Донбассе. Почти все 30 полных комплектов вещей уже готовы к отправке.

По словам сахалинки, важно четко прописать сам проект, соблюдая все методические рекомендации, и быть готовым вкладывать в него свои собственные деньги и силы.

Екатерина Казанцева смогла также привлечь в проект единомышленников. Администрация муниципалитета выделила помещение, а энергетики помогли обеспечить его электроэнергией. В итоге получился целый цех. Доброму делу не помеха ни расстояние, ни трудности.

Помощь и поддержка

На Сахалине функционируют различные НКО. Помощь оказывается как детям, так и взрослым. Например, есть организации, которые занимаются помощью местным жителям в борьбе с алкогольными и наркотическими зависимостями.

Один из таких проектов - «Трезвый выбор», который реализует АНО Центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь». В рамках него проходят лекции по пропаганде здорового образа жизни и профилактики зависимостей.

По словам психолога-консультанта центра Виктора Шамрикова, в организации также предлагают практическую помощь людям, которые попали в ловушку зависимостей.

Руководитель центра «Жизнь» Александр Дуров отметил, что такие проекты влияют на будущее всей нации и, безусловно, должны получать поддержку от государства.

Ещё одним победителем грантового конкурса стал проект тетради по краеведению для учеников вторых классов.

По словам депутата областной Думы Юрия Им, краеведение — это основа патриотического воспитания. В прошлом году тетради появились в Холмске и Невельске. В этом году география расширилась до Анивского, Корсаковского и Смирныховского городских округов. Благодаря грантам, авторы повысили качество материала и его объем.

Гранты также финансируют деятельность регионального отделения «Поискового движения России». На выделенные средства проводятся исторические реконструкции, патриотические занятия со школьниками и поиски останков бойцов.

Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно отмечал, что все НКО в регионе на регулярной основе могут рассчитывать на консультации, методическую и информационную поддержку, а также финансирование.