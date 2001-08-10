Военнослужащие ВВО на Сахалине обучаются управлению современными квадрокоптерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие ВВО получают профессиональные навыки управления современными квадрокоптерами, которые им будут необходимы при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Первые занятия с военнослужащими проходят в специально оборудованном классе, где они знакомятся с тактико-техническими характеристиками современных дронов, обучаются их ремонту и даже сборке, а на симуляторах пробуют управлять квадрокоптерами в различных условиях.

В ближайшие дни будущие операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перейдут к практическим занятиям, где им будет необходимо освоить пролёт дрона в оконный проём или дверь, а также сбросить гранату в импровизированный люк боевой машины или окоп условного противника.

Свой боевой опыт, будущим операторам квадрокоптеров, передают военнослужащие армейского корпуса ВВО – участники специальной военной операции.