Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2023
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10:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Проверить свое здоровье и пройти вакцинацию можно на городской площади в Поронайске

Проверить свое здоровье и пройти вакцинацию можно на городской площади в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По субботам, 21 и 28 октября, с 10:00 до 14:00 на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова будет дежурить мобильный комплекс Поронайской ЦРБ.

Жители и гости города могут пройти диспансеризацию и вакцинацию от гриппа.

Поронайская ЦРБ напоминает, что ежедневно вакцинироваться можно в прививочном кабинете поликлиник для взрослого и детского населения.

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