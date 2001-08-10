Проверить свое здоровье и пройти вакцинацию можно на городской площади в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По субботам, 21 и 28 октября, с 10:00 до 14:00 на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова будет дежурить мобильный комплекс Поронайской ЦРБ.

Жители и гости города могут пройти диспансеризацию и вакцинацию от гриппа.

Поронайская ЦРБ напоминает, что ежедневно вакцинироваться можно в прививочном кабинете поликлиник для взрослого и детского населения.