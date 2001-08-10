В Корсакове обновят уличное освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском муниципальном образовании выполнят ряд мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения, рассказали ТИА "ОСтрова" в региональном министерстве ЖКХ.

На средства инвестора в рамках энергосервисного контракта заменят 3 611 светильников, 16 опор для освещения и 700 метров кабеля во всех населенных пунктах Корсаковского района, где не установлены энергоэффективные фонари. Новые светильники будут энергоэффективными, в результате чего величина полученной экономии станет средствами, за счет которых осуществляется возврат денег инвестору. Кроме того, на каждой линии будет установлена автоматическая система регулирования уличным освещением. Завершить работы планируется к 25 января 2024 года.

Срок действия контракта составляет 7 лет. На этот период на оборудование действует гарантия инвестора.

- Качественное уличное освещение является одной из главных особенностей создания в населенных пунктах комфортной городской среды, именно поэтому начинается масштабный проект по модернизации сети городского освещения Корсакова. Благодаря реконструкции освещения, улицы, дворы и придомовые территории города станут более освещенными, а значит, безопасными. Кроме того, вдвое сократится расход потребляемой электроэнергии, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В конкурсных процедурах, победила энергосервисная компания ООО «ЕЭС-Гарант». Компания занимает 1-е место во всероссийском рейтинге энергосервисных компаний России (по отчёту РАЭСКО) как по количеству, так и по стоимости заключенных энергосервисных контрактов в сегменте до 100 млн рублей. В 2022 году компанией было заключено 84 энергосервисных контракта на сумму 864,3 млн рублей.