Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». Церемония награждения победителей и призеров состоялась 17 октября в Министерстве культуры Российской Федерации. Всего было подано 154 заявки в трех номинациях из 73 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минобре.

В номинации «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа» Музыкальный этно-проект «Эна лу» («Другая песня») Сахалинского областного центра народного творчества обошел все конкурсные работы. Идейным вдохновителем проекта стала член Союза писателей России Елена Намаконова. Проект направлен на сохранение и развитие музыкальной культуры коренных этносов Сахалина и впервые был реализован сотрудниками центра народного творчества совместно с этническим певцом, продюсером международных проектов Русланом Ивакиным (GURUDE) и аранжировщиком, саунд-продюсером Иваном Кононюком (Ivan Kit). Итогом стало создание музыкальных произведений «Край земли» и «Ола», которые вошли в репертуар национальных и хореографических коллективов региона. Проект имел отклик среди представителей музыкального сообщества и в будущем планируется проведение музыкальных лабораторий и конкурсов с привлечением специалистов в области этно-музыки.

«Вопросы сохранения традиционной культуры коренных этносов нашего региона – одна из важнейших задач министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Для достижения данной цели объединяются усилия всех учреждений. Ведется комплексная работа, высокая оценка которой Министерством культуры Российской Федерации говорит о том, что мы движемся в верном направлении уверенными шагами» - отметила министр регионального министерства культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

Почетную награду из рук заместителя Министра культуры Российской Федерации Надежды Преподобной получила заведующий отделом культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Галина Саменко.

«Благодарю за возможность участия Министерство культуры Российской Федерации и Российский дом народного творчества и за победу в таком значимом конкурсе. Очень рады, что оценили деятельность нашего центра, такие победы вдохновляют на дальнейшую работу», - сказала Галина Саменко.