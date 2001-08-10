Пенсионерам Южно-Сахалинска рассказали о способах укрепления здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционное мероприятие для представителей серебряного возраста прошло в Южно-Сахалинске. О секретах активного долголетия собравшимся рассказала врач-кардиолог городской больницы им. Анкудинова Светлана Щукина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча со специалистом состоялась в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики ежемесячно проводят для жителей города профилактические акции. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются самыми распространенными среди населения, поэтому организаторы решили уделить этой теме особое внимание.

- Заболевания сердца и сосудов – одна из главных проблем не только в России, но и в мире. В нашей стране именно эта патология становится причиной 55% смертей. Часто пациенты игнорируют первые звоночки и заболевание обнаруживается на запущенных стадиях. Мы не просто так говорим о профилактике и ежегодном прохождении диспансеризации – правильный образ жизни и регулярная диагностика смогут сохранить качество жизни на продолжительный срок, - рассказала Светлана Щукина.

Еще одна актуальная тема была затронута специалистами Центра общественного здоровья в рамках акции. В преддверии Всемирного дня борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября, главврач Елена Столярова напомнила слушателям о важности физкультуры и отказа от вредных привычек. Заболевание связано с потерей кальция в костях и чаще всего встречается у пациентов после 50 лет. Для поддержания их плотности необходимо включить в свою жизнь занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, а также продукты с высоким содержанием кальция, магния, витаминов D, С, К.