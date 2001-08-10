В Южно-Сахалинске прошли лекции специалиста из Российского этнографического музея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 и 17 октября перед южно-сахалинцами выступила Лариса Попова, заведующая отделом Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея. Два ее выступления были посвящены экзотической для Сахалина теме – этнографическим особенностям развития казахской культуры, рассказали ТИА "Острова" в ФГБУК "Российский этнографический музей"

в г. Южно-Сахалинске.

Особенности казахской традиционной кухни, которая является выражением казахской идентичности, привлекли внимание слушателей теми параллелями, которые можно увидеть на примере сахалинской корейской диаспоры и ее национальной кухни. А сохранение, несмотря на давление глобализации, казахских семейных обрядов и ритуалов, представлений о семье и месте человека в ней, вызывает огромное уважение и значительный интерес со стороны исследователей и ученых. Лариса Попова рассказала и интересные факты о полевых экспедициях Российского этнографического музея в Среднюю Азию и Казахстан.

Проект «Сахалинский ЭтноЛекторий» проводится Российским этнографическим музеем в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом. Это публичная научно-просветительская площадка, где в течение года учёные Сахалина и исследователи из Российского этнографического музея прочитают лекции по археологии, этнографии, истории и фольклористике для широкой аудитории.