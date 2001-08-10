Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2023
Сейчас 20:02
97,35|102,75|66,91
19 октября в департаменте продресурсов администрации Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
18:18, | Новости общества Сахалина и Курил

В военных прокуратурах ВВО возобновили работу консультационные центры по вопросам призыва

В военных прокуратурах ВВО возобновили работу консультационные центры по вопросам призыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с началом осеннего призыва с 1 октября 2023 г. на Дальнем Востоке, а также на территории городских округов, расположенных на Курильских островах Сахалинской области возобновили работу консультационно-правовые центры и телефоны доверия. Жители могут обратиться по вопросам, касающимся призывной кампании, по адресам и телефонам военой прокуратуры Восточнго военного округа и гарнизона Горячие Ключи, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре:
 
Военная прокуратура Восточного военного округа (г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 55, тел. (4212) 37-82-43);
Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи (Сахалинская область, Курильский городской округа, с. Горячие Ключи тел. (42454) 9-72-92).
 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?