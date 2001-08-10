Сахалинец за пьяную езду получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который 6 октября был остановлен инспектором ГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу в районном центре на улице Победы. Во время проверки документов полицейские выявили у водителя признаки опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В дальнейшем было установлено, что ранее данный гражданин постановлением мирового судьи был привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде ареста сроком 11 суток за совершение правонарушения, предусмотренного по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

Кроме того, гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования, тем самым не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица.

Согласно примечанию к ч. 2 ст. 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).