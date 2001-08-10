Губернатор Сахалинской области встретился с экипажем танка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в стенах областного правительства губернатор Валерий Лимаренко лично встретился с героическим экипажем танка «Алеша» – уроженцем Сахалина Александром Леваковым, а также Алексеем Неустроевым и Филиппом Евсеевым из Якутии. Глава региона поблагодарил военнослужащих за подвиг, поинтересовался ситуацией на фронте и пожелал скорейшей победы.

- Ребята, спасибо вам за службу и берегите себя. В августе, когда по работе приезжал в Шахтерск, удалось встретиться с мамой Александра Левакова. Теперь рад пообщаться с земляком лично. Кстати, Алексей и Филипп тоже наши земляки - дальневосточники. Если есть какие-то вопросы или нужна помощь – всегда можете на нас рассчитывать, - отметил Валерий Лимаренко.

- Уже успел побывать в родной школе, навестил своих учителей. Они все на месте. Пообщался с учителями физкультуры, физики и химии. Все друг друга помним. В прошлый раз я был на Сахалине в 2016 году. Вижу существенные изменения. К примеру, в Углегорске все было унылым. Сейчас дома привели в порядок, реконструировали. Едешь по главной улице - думаешь, ничего себе. Я примерно знаю, где что было. Изменения видны. И при этом в лучшую сторону, - подчеркнул Александр Леваков.

В Сахалинской области члены экипажа танка «Алеша» пообщаются со школьниками, встретятся с ветеранами, посетят учреждения культуры и сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества».

Напомним, под командованием Александра Левакова танковый экипаж «Алеша» героически отразил атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении. В бою российские военные уничтожили восемь единиц техники противника, в том числе – два танка. Кроме того, противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Экипаж танка «Алеша» удостоен звания Героев России.