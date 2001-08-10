Городской бассейн возобновит свою работу в начале ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе рабочей поездки Сергей Надсадин повторно посетил спортивную школу по плаванию Южно-Сахалинска, где продолжается капитальный ремонт кровли. Подрядная организация не выполнила намеченные работы в срок. Задержка ремонта вызвана некачественной проектной документацией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во время предыдущей инспекционной поездки Сергей Надсадин раскритиковал действия заказчика - МКУ "Управление капитального строительства". Согласование проекта осуществлялось в 2022 году и было выполнено неудовлетворительно. В связи с этим, по требованию мэра начата служебная проверка.

- С момента предыдущей рабочей поездки произошли значительные изменения: бассейн заметными темпами приводится в порядок. Управлением капитального строительства начата претензионная работа с проектной организацией. Вместе с тем нужно отдать должное и заказчику и подрядчику - вовремя было найдено решение ситуации и получены все необходимые разрешения для внесения корректировок в проект, - подчеркнул мэр.

Напомним, капитальный ремонт кровли городского бассейна предусматривает замену несущих конструкций, балок, ферм и профлиста над чашей бассейна. В настоящее время специалисты подрядной организации готовят бассейн к заполнению водой: очищают его от мусора, обновляют лакокрасочное покрытие. К 25 октября запланировано окончание основных строительных мероприятий. Ориентировочно в начале ноября бассейн возобновит работу.

Отметим, на время капитального ремонта учебно-тренировочный процесс воспитанников спортивной школы по плаванию не прерывался. Южносахалинцы занимались на базе других учреждений областного центра.