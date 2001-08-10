19 октября в департаменте продресурсов администрации Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проконсультируют горожан по вопросу преимуществ получения в электронном виде муниципальной услуги "Выдача разрешения на участие в ярмарке", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься 19 октября с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-736, добавочные номера 2, 3.

Отметим, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте (г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, 20, каб. 411) можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.