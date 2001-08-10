Резервуары для новой станции водоочистки начинают монтировать в Холмском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Правда Холмского района продолжается строительство современной станции водоочистки, которая заменит устаревшую. С вводом нового оборудования повысится надежность водоснабжения проживающих в населенном пункте 1,6 тысячи человек и улучшится качество питьевой воды.

В ближайшие дни на площадке установят емкости для чистой воды.

– Работы на объекте ведутся по графику, – сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров. – Уже завершено устройство фундамента под резервуары чистой воды и дизель-генераторную установку, проложены внутренние сети технологического оборудования. Вскоре подрядчик приступит к монтажу двух резервуаров для чистой воды объемом 600 кубометров каждый, которые недавно доставили на площадку.

Отметим, строительство объекта водоснабжения в Правде ведутся с мая этого года в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Завершить работы планируется к ноябрю 2024 года.

Ранее на площадку был доставлен модуль здания водоподготовки. К середине ноября ожидаются остальные поставки необходимого оборудования, после чего начнутся работы установке самого модуля.

– Мы всем селом ждем запуска новой станции очистки, так как сегодняшнее качество получаемой воды не всегда нас устраивает. Приходится фильтровать ее или использовать покупную. Надеемся, что с появлением нового оборудования, вода будет соответствовать всем нормативам, – поделилась жительница Правды Татьяна Сидоренко.

В этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» к реконструкции системы водоснабжения приступили также в селе Онор Смирныховского района. А в прошлом году благодаря проекту и одноименной региональной программе были построены очистные сооружения на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструированы водозаборы в селе Горнозаводск Невельского района и планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, а также система водоснабжения в Долинске.

Помимо этого, работы ведутся и в других районах. Так, в Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В селе Хоэ Александровск-Сахалинского района завершаются строительство станции водоочистки и прокладка водопровода. В селе Восточном Макаровского района осенью капитально отремонтируют станцию очистки воды.

Во Взморье Долинского района в планах заменить сети водоснабжения, а в Охе ­- реконструировать водозабор и станцию очистки воды, а также заменить городские сети. Проектирование закончится в следующем году.