Граждане стран ЕАЭС теперь могут получить статус самозанятого онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Граждане Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии теперь могут в режиме онлайн зарегистрироваться в качестве самозанятых в России. Среди клиентов ВТБ, которые уже воспользовались этой возможность, больше всего граждан Киргизии – их доля в числе самозанятых нерезидентов порядка 44%. Еще треть приходится на граждан Республики Беларусь, около 20% − Армении и 5% − Казахстана.
«Самозанятость позволяет легально вести бизнес в России и не бояться проверок, работать с юрлицами, искать заказчиков на онлайн-платформах и пользоваться другими преимуществами для развития своего бизнеса. У граждан ЕАЭС есть возможность оформить специальный налоговый режим, поэтому мы сделали наш сервис доступным для них в ВТБ Онлайн. Мы ожидаем, что благодаря этому число клиентов такого налогового режима в ВТБ увеличится на 25% до конца года», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
Гражданину ЕАЭС сначала нужно получить российский ИНН и оформить карту банка. После регистрации в личном кабинете ВТБ Онлайн он может без посещения ФНС оформить самозанятость и пользоваться всеми возможностями этого налогового режима: учитывать доходы, оформлять чеки, отправлять их своим заказчикам, а также аннулировать в случае необходимости. Сервис также позволяет в режиме онлайн формировать справки о доходах за любой период деятельности.
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