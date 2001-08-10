На Сахалине военнослужащие тренируются стрелять из автоматов и пулеметов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали комплексные занятия по огневой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Военнослужащие, заключившие первые контракты с МО РФ, на базе полигона "Троицкий", осваивают ведение огня из 5,45-мм автомата АК-74 и 7,62-мм пулемёта Калашникова.
Боевые стрельбы из автоматов АК-74 и пулемётов Калашникова выполняются из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.
Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении по населённому пункту или в условиях городской застройки, где каждый боец следит за своим сектором и прикрывает товарища.
Помимо этого, военнослужащие также обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов, но на данном этапе подготовки они используют учебные выстрелы РПГ-7В. Также, боевые расчёты учатся определять расстояние до цели, выполнять корректировку огня, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.
Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).
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