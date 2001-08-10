Сахалинцев приглашают присоединиться к наведению порядка на берегу залива Анива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 22 октября вдоль береговой линии Анивского залива за заводом СПГ "Пригородное" в Корсаковском районе, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Сбор участников - в 09:30 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 (парковка с северной стороны по Коммунистическому проспекту).

Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 9:45.

Акция начнется в 11:00 в районе пляжа за заводом СПГ "Пригородное" в Корсаковском районе (парковка со стороны горы Юнона - координаты точки сбора 46.612574° 142.955764°) и продлится приблизительно до 13:00 часов. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 14:00.

Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и сладким перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте. Просьба, взять с собой многоразовую тару для напитков.

О своем намерении поддержать акцию просим сообщить до полудня 20 октября по телефону 8(4242) 55-62-37 (Сергеенко Елена Наильевна, начальник службы экологического мониторинга и контроля АО "Управление по обращению с отходами").

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России" проводится в рамках реализации на территории региона ведомственного проекта "Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области" под руководством Минприроды России. Организатор мероприятия - АО "Управление по обращению с отходами" совместно с Сахалинским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Экосистема" и при поддержке Министерства экологии и устойчивого развития Сахалинской области.

Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.

Вода России - берег добрых дел!