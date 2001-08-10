Жителям Южно-Сахалинска разъясняют механизм взаимодействия с управляющими компаниями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск практически полностью вошел в отопительный сезон. Большой объем работ выполняет "Сахалинская коммунальная компания". Вместе с тем важное условие слаженного вхождения в отопительный сезон - совместная работа ресурсоснабжающих и управляющих организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Но ситуация показывает, что с этой задачей справляются не все организации. Есть случаи, когда управляющие компании не всегда выполняют свои обязательства своевременно.

Со стартом отопительного сезона ежедневно в социальные сети администрации и мэра города Сергей Надсадина, диспетчерскую ДГХ и горячую линию мин ЖКХ приходят жалобы от горожан, чьи дома по каким-либо причинам не получают тепло.

В настоящее время, когда практически все дома получают теплоноситель, важным этапом является регулировка внутридомовых систем отопления, спуск воздуха с радиаторов отопления. Эту работу выполняют управляющие жилищным фондом организации.

Однако, исходя из анализа обращений, которые обрабатывают сотрудники администрации, за последние дни "лидером" по количеству обращений на холодные батареи является ООО "ЖЭУ-3".

Как подчеркнул директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, в соответствии с жилищным законодательством в случае предоставления услуг ненадлежащего качества у собственников помещений в многоквартирных домах есть право на перерасчет, если ресурсоснабжающие организации или управляющая компания выполняет свою работу некачественно.

Существуют и более решительные меры - собственники могут поставить вопрос о смене управляющей организации, либо способе управления многоквартирным домом.

Добавим, что в 2022 году на территории городского округа такой прецедент уже был - в Дальнем из-за многочисленных жалоб и по инициативе собственников помещений в многоквартирных домах прекратило существование ООО "Содружество".