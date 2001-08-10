Скоростной безлимитный интернет запущен в Северо-Курильске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Ростелеком» запустил радиорелейную линию связи (РРЛ) Озерновский — Северо-Курильск. Она значительно повысит уровень проникновения цифровых сервисов в Северо-Курильске. Проект по строительству радиорелейной линии до Северо-Курильска реализован совместно с АО «Зонд-Холдинг».
В мероприятии, посвященном запуску линии, приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, министр цифрового и технологического развития Александр Снегирев, вице-президент – директор Приморского филиал ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов, директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун, генеральный директор АО «Зонд-Холдинг» Виктор Донианц, а также глава Северо-Курильского района Александр Овсянников.
– Сегодня в Сахалинской области 99 процентов населения проживает в населенных пунктах, обеспеченных доступом к высокоскоростному интернету. Единственным пунктом с населением более 100 человек, который не был обеспечен доступом к скоростному интернету, был Северо-Курильск. Жители неоднократно обращались в правительство региона с просьбами обеспечить устойчивую и современную связь на территории. В итоге губернатор Валерий Лимаренко договорился с ПАО «Ростелеком» о запуске радиорелейной линии. И сегодня, благодаря совместным усилиям правительства Сахалинской области и бизнеса эта проблема решена. Жители получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами, кроме того это позволит развиваться району в целом, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
На первоначальном этапе пропускная способность новой линии связи – 300 Мбит/с. Её строительство позволило обеспечить скоростным безлимитным интернетом жителей, государственные учреждения и бизнес Северо-Курильска.
Для реализации проекта использовался естественный гористый рельеф местности: оборудование расположено на возвышенностях с перепадом высот, что позволило обеспечить прямую видимость между площадками. Особенностью этого решения стало отсутствие промежуточных пунктов передачи. Пролёт радиорелейной линии связи составил 93 км над поверхностью моря.
– Сегодня цифровизация всех областей жизни приводит к тому, что свободный доступ в интернет становится основой для решения множества повседневных задач: работа, учеба, взаимодействие с органами государственной власти и, конечно, общение. Именно поэтому строительство линий связи в отдаленных населенных пунктах - это одно из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». Для Северо-Курильска совместно с «Зонд-Холдинг» мы разработали проект с установкой радиорелейной линии с учетом рельефа местности. Это позволит обеспечить жителей безлимитным интернетом, а высвободившийся спутниковый ресурс будет использоваться для резервирования линии, – отметил вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.
Радиорелейная связь – один из видов наземной радиосвязи, основанный на многократной ретрансляции радиосигналов. Связь осуществляется между стационарными объектами.
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