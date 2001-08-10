Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек
17:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится завтра, 18 октября, в отделе по управлению территорией Дальнего (пер. Алых роз, 9а, кв. 1). Начало встречи - в 18.30.

         

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