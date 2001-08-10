Обучение и поддержка: как в Сахалинской области работают с самозанятыми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области количество самозанятых превысило отметку в 17 тысяч человек. Жители региона высоко оценили возможности, которые дает этот статус. В частности, предприниматели платят налог по сниженной ставке, составляют отчеты по упрошенной схеме и обладают отдельным комплексом мер поддержки. Развивать такой режим начали в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Подробнее - в материале ниже.

Помощь и поддержка

На Сахалине и Курилах зарегистрировано более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Внушительная часть из них выбрала налог на профессиональный доход. Именно самозанятость является популярной последние 4 года. Об этом говорит и статистика. Если в 2021 году самозанятыми были 3,5 тыс бизнесменов, то на 1 октября 2023 года их уже 17,5 тыс.

Льготный режим предпочитают специалисты сферы красоты, кондитерского дела, фотографы и многие другие профессионалы, чья работа не требует наемного персонала. Кроме того, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" для самозанятых имеются разнообразные льготы.

Узнать подробнее о специальном налоге на профессиональную деятельность можно в региональном центре "Мой бизнес". Там самозанятым проведут консультацию и предложат пройти обучение по разным направлениям. Некоторые курсы являются бесплатными. Также предприниматели могут участвовать в выставках и ярмарках, где получат возможность заявить о себе и найти клиентов.

Кроме того, в центре самозанятые могут получить заем до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Ставка для них является сниженной и составляет всего 4%.

Еще одна мера поддержки - возмещение части затрат. Такие субсидии можно получить в администрации муниципального образования. В 2023 году средства получили 100 самозанятых. Общая сумма выплат превысила 5 млн рублей.

Для представителей МСП оказывают поддержку и в Сахалинском Фонде развития предпринимательства. Там также проводят консультации и обучения, а еще выдают займы по ставке от 4 до 10% годовых.

Новые возможности

Екатерина Воробьева - кондитер. Уже несколько лет она увлекается выпечкой и смогла превратить хобби в успешный бизнес. Местная жительница ушла со старой работы юристом и зарегистрировалось в качестве самозанятой, так как это позволяет ей больше времени посвящать творчеству и не заниматься ненужной бюрократией.

А мастер маникюра и педикюра Ольга Сергеева раньше работала по найму в салоне красоты. После того, как узнала о существовании налога на профессиональную деятельность, ушла в свободное плавание. Сниженная налоговая ставка позволила ей существенно увеличить свой доход. Помогли и консультации со специалистами, женщина лучше стала разбираться в предпринимательской деятельности и открыла для себя новые возможности.

Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно отмечал, что власти заинтересованы в поддержке предпринимательства в области. По словам главы региона, каждому будет оказана необходимая помощь для того, чтобы жители видели свои перспективы, росли и развивались в любимом деле.