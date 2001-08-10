На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершают выполнение текущего и капитального ремонта придомовых территорий. В рамках региональных и федеральных программ на островах с начала года привели в порядок около 1400 дворов. При этом перевыполнен план по ямочному ремонту - вместо 1200 работы выполнили на 1300 придомовых территориях. Такая информация прозвучала в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

К сегодняшнему дню текущий ремонт дворов выполнен практически во всех муниципальных образованиях островного региона. Работы продолжаются только в Углегорском районе. Там осталось привести в порядок 15 придомовых территорий. Работы будут завершены до конца октября.

В лидерах - Южно-Сахалинск, где ямочный ремонт провели в 605 дворах. В Корсаковском районе недочеты ликвидировали на 107 придомовых территориях, в Холмском - на 97.

- В этом году поставил перед муниципалитетами и министерством ЖКХ амбициозную задачу - превзойти прошлогодние результаты по ямочному ремонту дворов. Тогда нам удалось привести в порядок почти 1200 придомовых территорий. Сегодня это уже более 1300 дворов. Это те дворы, которые можно было привести в порядок, не прибегая к затяжному и дорогостоящему капитальному ремонту. Особенно важно, что самым активным образом в работу были вовлечены неравнодушные жители - они оставляли свои замечания и предложения, проводят общественную приемку дворов после ремонта, - отметил Валерий Лимаренко.

Продолжаются работы по капитальному ремонту придомовых территорий. В рамках региональной программы новый облик получили 47 дворов. По федеральной программе "1000 дворов" ремонт выполнен на 23 территориях - всего до конца года преобразят 41. На особом контроле - Анивский и Курильский районы, которые отстали от графика.

- Нам не хватает малых архитектурных форм. Поставки ожидаются в ближайшие дни. До конца месяца работы на придомовых территориях будут закончены, - сказала глава муниципального образования Светлана Швец.

- Ремонт во дворах будет завершен в ноябре. Задержка связана с работой на сетях. К сегодняшнему дню демонтажные и земляные работы завершены, установлены бордюрные камни, приступили к устройству покрытий. Малые архитектурные формы уже едут. До 1 ноября все планируем закончить, - отметил представитель администрации Курильского городского округа.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на Сахалине благоустроено 11 общественных пространств. Например, в Ногликском районе завершилось обустройство территории "Перекоп" - выполнены устройство дорожек из тротуарной плитки, установка качелей, беседок, лежаков, скамеек и урн, устройство площадки ТБО и парковочной зоны. На территории установили детский игровой комплекс, оборудовали площадку для волейбола и мангальную зону. Жителей Невельска теперь радует обновленная набережная по улице 70 лет Октября. В Холмске завершены работы по обновлению площади Мира.

В работе остаются еще 14 общественных пространств. В числе отстающих - Южно-Сахалинск, а также Анивский, Корсаковский и Охинский районы. Губернатор отметил, что главы муниципальных образований должны лично следить за ходом работ на объектах, ведь от исполнительной дисциплины на местах будет зависеть, какой объем федеральной поддержки на благоустройство будет получен регионом в следующем году.

Так, в Аниве проходит благоустройство въездной группы в город. В Корсакове благоустраивают сквер возле дома № 9 на Краснофлотской. В Южно-Сахалинске новый облик получит территория между ТЦ "Клевер-Холл" и ЖК "Грин Палас". В Охе выполняют работы по благоустройству обелиска в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов.

- Основные работы на объекты выполнены, мы ждем поставки бронзовых элементов на мемориал. Они в дороге, до 1 ноября мы их примем и завершим работы по благоустройству, - подчеркнул глава Охинского района Евгений Михлик.

Напомним, начиная с 2019 года, на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новый облик получили около 130 общественных территорий. В этом году будут сданы не менее 20 объектов, победивших на голосовании в прошлом году. Основная задача проекта - преобразить населенные пункты, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.