В Южно-Сахалинске приступили к обследованию рек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра города Сергей Надсадина специалисты поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска начали обследование русел и берегов рек муниципалитета. Спасатели проверяют состояние рек Сусуи, Владимировки, Красносельской, Рогатки и Уюновки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Спасатели приступили к мониторингу первого объекта — реки Сусуи на участке от моста на ул.2-й Красносельской до ул. Фархутдинова. На осмотр каждого водоема отводится до двух суток. В составе группы двое человек. Спасатели обследуют реки, сплавляясь на специальном плавательном средстве — катамаране. С его помощью они могут преодолевать образовавшиеся на реке препятствия, а также заторы по береговой линии.

- В плане - обследовать все реки, которые находятся на территории муниципалитета. Мы осматриваем поймы на предмет обнаружения поваленных деревьев, а также обрушения берегов реки для последующей организации мероприятий по защите территорий от подтопления, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска Анатолий Кулинич.

В ходе маршрута спасатели фиксируют образовавшиеся заторы и наносят их на карту. По итогам работы специалисты сформируют перечень потенциально опасных участков, где необходимо провести очистку, а также укрепление береговой линии. Особое внимание будет уделено местам, где были зафиксированы подтопления жилых домов.

Отметим, обследование рек муниципалитета завершится до конца октября.