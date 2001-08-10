ДВФУ и Находкинская база активного морского рыболовства разработают искуственный интеллект для управления морским флотом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соглашение о стратегическом научном сотрудничестве заключили Передовая инженерная школа (ПИШ) ДВФУ и Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР). В соответствии с документом, подписанном в ходе Восточного экономического форума – 2023, стороны совместно будут работать над созданием передовых разработок в области биоэкономики и технологического развития государства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ДВФУ.

Со стороны ДВФУ соглашение подписала директор Передовой инженерной школы Людмила Текутьева, а со стороны Находкинской базы активного морского рыболовства – генеральный директор Александр Шуматов.

Сотрудничество ДВФУ и НБАМР подразумевает совместную с индустриальным партнером подготовку студентов, а также проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по двум направлениям.

Первое - это разработка алгоритмов системного анализа и прикладного искусственного интеллекта. В задачи ИИ будет входить прогнозирование и планирование в области технологий управления флотом на промысле, добычи, хранения и переработки, логистики морских биоресурсов. ПИШ ДВФУ возьмет за основу BAUM AI - программно-технический комплекс прикладного искусственного интеллекта, разработанный Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана .

Еще одно направление - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, целью которых явлеется создание и развитие экосистем, биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем в интересах НБАМР. В числе проектов - стабилизация качества рыбной муки при хранении и транспортировании, составление принципиально новых аппаратно-технологических схем производств, разработка новых методов получения рыбного белка и пищевого рыбьего жира, технологии его стабилизации.

Напомним, федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Передовая инженерная школа ДВФУ – единственная на Дальнем Востоке и одна из трех в России, имеющая биотехнологическую специализацию и получившая статус Передовых инженерных школ федерального значения.

ПИШ ДВФУ разрабатывает наукоемкие технологии и готовит инженеров по широкому спектру биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем в интересах бизнеса Дальнего Востока России. На сегодняшний момент более 15 высокотехнологичных индустриальных партнеров заинтересованы в выпускниках ПИШ и перспективных разработках.