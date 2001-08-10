ДВФУ и Находкинская база активного морского рыболовства разработают искуственный интеллект для управления морским флотом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соглашение о стратегическом научном сотрудничестве заключили Передовая инженерная школа (ПИШ) ДВФУ и Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР). В соответствии с документом, подписанном в ходе Восточного экономического форума – 2023, стороны совместно будут работать над созданием передовых разработок в области биоэкономики и технологического развития государства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ДВФУ.
Со стороны ДВФУ соглашение подписала директор Передовой инженерной школы Людмила Текутьева, а со стороны Находкинской базы активного морского рыболовства – генеральный директор Александр Шуматов.
Сотрудничество ДВФУ и НБАМР подразумевает совместную с индустриальным партнером подготовку студентов, а также проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по двум направлениям.
Первое - это разработка алгоритмов системного анализа и прикладного искусственного интеллекта. В задачи ИИ будет входить прогнозирование и планирование в области технологий управления флотом на промысле, добычи, хранения и переработки, логистики морских биоресурсов. ПИШ ДВФУ возьмет за основу BAUM AI - программно-технический комплекс прикладного искусственного интеллекта, разработанный Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана .
Еще одно направление - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, целью которых явлеется создание и развитие экосистем, биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем в интересах НБАМР. В числе проектов - стабилизация качества рыбной муки при хранении и транспортировании, составление принципиально новых аппаратно-технологических схем производств, разработка новых методов получения рыбного белка и пищевого рыбьего жира, технологии его стабилизации.
Напомним, федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Передовая инженерная школа ДВФУ – единственная на Дальнем Востоке и одна из трех в России, имеющая биотехнологическую специализацию и получившая статус Передовых инженерных школ федерального значения.
ПИШ ДВФУ разрабатывает наукоемкие технологии и готовит инженеров по широкому спектру биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем в интересах бизнеса Дальнего Востока России. На сегодняшний момент более 15 высокотехнологичных индустриальных партнеров заинтересованы в выпускниках ПИШ и перспективных разработках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Стенд героям специальной военной операции открыли в Южно-Сахалинске
08:56 Сегодня Банк ВТБ: 70% клиентов совершают трансграничные переводы по номеру телефона
08:36 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет "Первый джазовый фестиваль в соборе"
09:26 Сегодня Пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, доставляют в больницы с помощью санавиации
15:02 10 Октября Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 15:06 Вчера "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 Вчера У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 12 Октября В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?