Банк ВТБ: 70% клиентов совершают трансграничные переводы по номеру телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сентябре доля клиентов, которые совершают трансграничные переводы по номеру телефона, достигла 70%. Такие данные приводит ВТБ. Страны-лидеры по числу операций - Таджикистан и Узбекистан.
За 9 месяцев 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили около 180 тыс. переводов в валютах дружественных стран за рубеж на 23 млрд руб. Это в 3,7 раза превышает число транзакций по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Рост связан как с расширением географии переводов, так и с повышением скорости проведения таких операций. Более 90% от общего числа всех переводов сегодня приходится на Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
По данным ВТБ, в сентябре в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – 70% от числа всех переводов в банке, на карточные транзакции пришлось 20%, на реквизиты – только 10%. По объему мгновенные переводы по телефону составляют пока лишь 15%, транзакции по реквизитам – 80%, карточные переводы – 5%. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Средний чек по переводам по номеру телефона составляет 11 тыс. рублей.
«Число и объем переводов в дружественные страны поступательно растет весь прошлый и текущий год. Сейчас у клиентов особенно востребованы переводы за рубеж по номеру телефона. С начала лета их число выросло в 1,7 раза. Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте. Банк продолжает активно развивать это направление, сегодня нашим клиентам доступны 12 стран. До конца года мы планируем еще расширить число стран трансграничных переводов и увеличить их количество до 30», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
Сегодня розничные клиенты ВТБ могут переводить средства в семь стран СНГ, в Иран, Вьетнам и в другие государства.
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