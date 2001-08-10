У рыбаков в Приамурье накануне шторма сломалась лодка, добраться до берега они не могли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Бурейском водохранилище трое мужчин на лодке не могли добраться до берега. Им помогли спасатели. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области, пишет ИА "Порт Амур".

На пульт пожарно-спасательной части № 15 Талакана поступило сообщение о ЧП. В десяти километрах от поселка трое мужчин из-за неисправности лодки не могли самостоятельно вернуться на берег.

- Начался шторм, сильный ветер поднял большую волну, - рассказали в пресс-службе амурского управления МЧС. - Ситуация складывалась непредсказуемая. Учитывая волнение на водохранилище, такой дрейф опасен перехлестом волны через борт и затоплением лодки. Дежурная смена спасателей поисково-спасательного подразделения Талакана на катере незамедлительно выехала на помощь. Спасатели обнаружили мужчин в районе русла ключа Сосновского, где помогли им вытащить на берег лодку и снять с нее мотор. Со всеми ценными вещами рыбаки были доставлены в населенный пункт. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.