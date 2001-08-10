У рыбаков в Приамурье накануне шторма сломалась лодка, добраться до берега они не могли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Бурейском водохранилище трое мужчин на лодке не могли добраться до берега. Им помогли спасатели. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области, пишет ИА "Порт Амур".
На пульт пожарно-спасательной части № 15 Талакана поступило сообщение о ЧП. В десяти километрах от поселка трое мужчин из-за неисправности лодки не могли самостоятельно вернуться на берег.
- Начался шторм, сильный ветер поднял большую волну, - рассказали в пресс-службе амурского управления МЧС. - Ситуация складывалась непредсказуемая. Учитывая волнение на водохранилище, такой дрейф опасен перехлестом волны через борт и затоплением лодки. Дежурная смена спасателей поисково-спасательного подразделения Талакана на катере незамедлительно выехала на помощь. Спасатели обнаружили мужчин в районе русла ключа Сосновского, где помогли им вытащить на берег лодку и снять с нее мотор. Со всеми ценными вещами рыбаки были доставлены в населенный пункт. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:02 10 Октября Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 15:06 Вчера "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 Вчера У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
- 12:47 13 Октября Военными комиссариатами Дальнего Востока призвано более двух тысяч новобранцев
- 17:38 12 Октября В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?