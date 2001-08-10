На Сахалине военнослужащие выполняют боевые стрельбы из крупнокалиберных пулемётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае, Амурской области, острова Сахалин военнослужащие осваивают стрельбу из различных видов стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Стрельбы проходят под руководством опытных офицеров - участников специальной военной операции (СВО), военнослужащие мотострелковых подразделений выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов «Калашникова» и крупнокалиберного станкового пулемёта «Дегтярёва-Шпагина» (ДШК) калибра 12,7-мм.

Военнослужащие поражают мишени, имитирующие огневые точки и легкобронированную технику из крупнокалиберного пулемёта ДШК установленного на автомобиль повышенной проходимости.

Боевые стрельбы из пулемётов калибра 7,62-мм выполняются из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.

Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении по городу или населённому пункту, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарища.