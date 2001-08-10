Дальневосточники заинтересовались водными путешествиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики МТС Банка и Cosmos Hotel Group провели совместное исследование расходов россиян на отдых внутри страны в первый осенний месяц 2023 года. В сентябре в 3,5 раза вырос спрос на круизы, а средний срок проживания в отелях увеличился до пяти дней.
Аналитики МТС Банка отмечают, что в начале осени 2023 года у россиян значительно вырос спрос на круизы – в 3,5 раза и аренду лодок, катеров и яхт – в 2,8 раза по сравнению с сентябрем 2022 года. Средние чеки выросли на 37% до 2400 рублей и на 18% до 2800 рублей соответственно.
Популярность кемпингов увеличилась на 67%, при этом средний чек снизился в два раза до 780 рублей. Количество транзакций в турагентствах стало больше на 13%, а средний чек – на 27% до 14 100 рублей. Величина среднего чека говорит о том, что значительное количество покупок связано либо с поездками по России на выходные, либо с экскурсиями.
По данным Cosmos Hotel Group, наиболее популярные регионы для отдыха в бархатный сезон 2023 года – Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди россиян пользуются большим спросом города Золотого кольца и Карелия. Средняя длительность проживания в отелях в сентябре 2023 года увеличилась до пяти ночей с двух-трех в сентябре прошлого года.
Благодаря теплой погоде в начале осени этого года у россиян вырос интерес к развлечениям, которые можно найти в своем городе или поблизости – парки, зоопарки, аквариумы и различные туристические достопримечательности.
По данным МТС Банка в первый месяц осени 2023 года больше всего выросли продажи билетов в парках аттракционов и развлечений – на 69%, средний чек – на 5% до 800 рублей по сравнению с сентябрем 2022 года. Спрос на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д. вырос на 32%, средний чек – на 5% до 920 рублей.
Также вырос интерес россиян к зоопаркам и аквариумам – спрос на билеты увеличился на 28%. Средний чек – на 6% до 1370 рублей.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных Cosmos Hotel Group и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России в сентябре 2022-2023 годов по соответствующим МСС-кодам.
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