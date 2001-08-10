Тихоокеанское
информационное агентство
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08:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники сахалинского отделения Социального фонда передали книги детям Донбасса

Сотрудники сахалинского отделения Социального фонда передали книги детям Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Отделения Социального фонда России по Сахалинской области собрали более 250 единиц канцелярских принадлежностей и книг в рамках акции «Подарок библиотекам Донбасса», рассказали ТИА "Острова" в фонде.

В Отделении Социального фонда России по Сахалинской области подвели итоги акции «Подарок библиотекам Донбасса» в рамках движения «СвоихНеБросаем». В течение сентября все желающие могли принести книги и канцелярские товары для юных жителей Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Коллектив регионального отделения фонда собрал детскую литературу, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, краски, карандаши, ручки, фломастеры и многое другое. Общее количество принадлежностей для творчества составило 267 единиц», — сообщила управляющий ОСФР Марина Аглиулина.

Вся собранная гуманитарная помощь была передана в Сахалинскую областную детскую библиотеку. В ноябре «добрый» груз отправится на Донбасс, где будет распределен среди детских библиотек.

Акция «Подарок библиотекам Донбасса» направлена на помощь новым регионам с целью обеспечения их необходимой литературой, а также канцелярскими принадлежностями для проведения творческих занятий с детьми.

Сахалинцы, желающие принять участие в акции, могут до 31 октября принести в Сахалинскую областную детскую библиотеку энциклопедии, справочники, словари, познавательную и приключенческую литературу для детей, подростков и старшеклассников. Книги должны быть не ранее 2018 года издания. Для детского творчества принимаются цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы для рисования, цветная бумага и наборы для оригами.

Телефон для справок: 8 (4242) 23-27-95.

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