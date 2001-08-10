Сотрудники сахалинского отделения Социального фонда передали книги детям Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Отделения Социального фонда России по Сахалинской области собрали более 250 единиц канцелярских принадлежностей и книг в рамках акции «Подарок библиотекам Донбасса», рассказали ТИА "Острова" в фонде.

В Отделении Социального фонда России по Сахалинской области подвели итоги акции «Подарок библиотекам Донбасса» в рамках движения «СвоихНеБросаем». В течение сентября все желающие могли принести книги и канцелярские товары для юных жителей Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Коллектив регионального отделения фонда собрал детскую литературу, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, краски, карандаши, ручки, фломастеры и многое другое. Общее количество принадлежностей для творчества составило 267 единиц», — сообщила управляющий ОСФР Марина Аглиулина.

Вся собранная гуманитарная помощь была передана в Сахалинскую областную детскую библиотеку. В ноябре «добрый» груз отправится на Донбасс, где будет распределен среди детских библиотек.

Акция «Подарок библиотекам Донбасса» направлена на помощь новым регионам с целью обеспечения их необходимой литературой, а также канцелярскими принадлежностями для проведения творческих занятий с детьми.

Сахалинцы, желающие принять участие в акции, могут до 31 октября принести в Сахалинскую областную детскую библиотеку энциклопедии, справочники, словари, познавательную и приключенческую литературу для детей, подростков и старшеклассников. Книги должны быть не ранее 2018 года издания. Для детского творчества принимаются цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы для рисования, цветная бумага и наборы для оригами.

Телефон для справок: 8 (4242) 23-27-95.