На улицах Ленина и Комсомольской в Южно-Сахалинске в субботу, 14 октября, будет ограничено движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По восточной стороне улицы Ленина от её перекрёстка с пр. Победы до ул. Космонавта Попович, с 9.00 14 октября будут выполняться работы по устройству дождеприемных колодцев и труб ливневой канализации с врезкой в смотровые колодцы. Движение будет осуществляться по западной стороне ул. Ленина по одной полосе в каждом направлении. Ограничение будет действовать в течение недели, далее работы продолжатся по западной стороне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напоминаем, С 20.00 субботы, 14 октября, на ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской начнутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после обустройства инженерных сетей. Движение автотранспорта будет полностью перекрыто. Ограничение продлится до 08.00 воскресенья, 15 октября. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, проспекту Мира, далее по утвержденному маршруту движения.
Сейчас на обозначенном участке ул. Комсомольской ведутся подготовительные работы к асфальтированию.
Добавим, ремонтные работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.
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