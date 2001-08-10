Общественники Южно-Сахалинска обсудили вопросы благоустройства и мероприятия муниципального контроля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось заседание городского Общественного совета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Большой блок мероприятия посвятили вопросам благоустройства. Общественники получают обращения от жителей города и часто выступают посредниками в коммуникации между властью и жителями. Так, ранее горожане обратили внимание Общественного совета на отсутствие тротуаров на ул. Фабричной, работы по их обустройству были включены в проект и ведутся сейчас в рамках капитального ремонта улицы.

Также был рассмотрен вопрос подтопления дома по ул. Комсомольская, 217. Специалисты МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по обращению общественников провели обследование территории. Были установлены причины и в адрес застройщика, возводящего жилой комплекс по соседству, направлена информация о необходимости учесть этот момент при проектировании системы ливневой канализации. Застройщик внес изменения в проектную документацию в части водоотведения.

Еще одна проблема, которую недавно удалось решить общественникам - ремонт дворовой территории на ул. Пограничной, 58А, где по просьбам жителей, обратившимся к членам Общественного совета, было проведено восстановление асфальтобетонного покрытия. Здесь не только заасфальтировали ранее грунтовый проезд, но и территорию, прилегающую к многоквартирному дому.

- К нам часто обращаются жители с вопросами, на какие-то проблемы мы обращаем внимание в рамках осуществления общественного контроля. Все наши обращения в администрацию города рассматриваются в оперативном порядке. Большое содействие оказывает мэр Сергей Надсадин, в муниципалитете всегда открыты для диалога с общественниками, - отметила председатель Общественного совета города Южно-Сахалинска Алена Силачева. - Сегодня мы также изучали программы профилактики в различных направлениях деятельности муниципалитета. Предварительно ознакомились с документацией и смогли задать уточняющие вопросы специалистам. В рамках действующего законодательства подобные программы в обязательном порядке обсуждаются с общественностью.

Уточним, обсуждение проектов программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля с участием Общественного Совета проводится в соответствии с требованиями законодательства. Общественники ознакомились с мерами профилактики нарушений в сферах благоустройства и работы общественного транспорта, а также при осуществлении муниципального земельного, жилищного и лесного контроля. Профильные департаменты администрации города представили свои планы работы в этом направлении на 2024 год.

Напомним, Общественный совет Южно-Сахалинска сформирован в 2014 году по инициативе мэра Сергея Надсадина. Все это время основной целью Совета является взаимодействие органов местного самоуправления и общественных объединений, согласование действий по важнейшим вопросам экономического и социального развития города, общественный контроль за деятельностью власти и муниципальных организаций. Члены совета вносят предложения и инициативы в муниципальные программы, занимаются развитие ТОСов. Также общественники участвуют в контрольных мероприятиях совместно с профильными департаментами администрации города: ведут мониторинг текущего ремонта дорог, дворовых территорий, подъездов, цен на социально значимые товары.