Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2023
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15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы увеличили время для прохождения дистанции физкультурного мероприятия "Ночной забег". Преодолеть 2,8 км до средней станции "Горного воздуха" можно будет в течение 40 минут, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Большое физкультурное мероприятие "Ночной забег" пройдет в Южно-Сахалинске 20 октября. Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 лет и старше. Количество регистрационных мест ограничено. На сегодняшний день (12 октября) поступили заявки от 717 спортсменов.

Выдача номеров и фонариков начнется на площади Славы в 18:30. В 19:35 пройдет церемония открытия и общая разминка, а в 20:00 прозвучит стартовый сигнал.

Маршрут забега пройдет по асфальтированной дороге от площади Славы до средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Дистанция составляет 2,8 км. На финише участников будут ждать чай, пирожные, выступление музыкальной группы и розыгрыш IPhone, AirPods, Samsung, роботов пылесосов и других призов. Лотерейные билеты, при предъявлении нагрудного номера, будут выдавать до 20:40. Розыгрыш начнется в 20:45.

Вниз участники смогут бесплатно спуститься по канатной дороге (до 23:00).

Регистрация проходит на сайте до 15:00 20 октября и предусматривает взнос в размере 300 рублей. Все собранные денежные средства организаторы направят в помощь единственному в Корсакове приюту для животных "Хвостик", пострадавшему от пожара 14 сентября 2023 года.

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