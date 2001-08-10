Автомобилистам Южно-Сахалинска напоминают, где ведутся дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20.00 субботы, 14 октября, на ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской начнутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после обустройства инженерных сетей. Движение автотранспорта будет полностью перекрыто. Ограничение продлится до 08.00 воскресенья, 15 октября, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Объезд общественного транспорта будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, проспекту Мира, далее по утвержденному маршруту движения.

Обращаем внимание, что сегодня, 12 октября, на обозначенном участке ул. Комсомольской начнутся подготовительные работы к асфальтированию. Они будут выполняться без полного перекрытия. Проезд транспорта может быть затруднен.

По информации Центра управления городской мобильностью, не работает светофор на перекрестке улиц Сахалинская и Дзержинского. Специалисты работают.

На плановых работах по уборке автомобильных дорог и тротуаров ручным и механизированным способом в ночь были задействованы 44 единицы техники и 25 человек, днем задействованы 102 спецмашины и 137 рабочих.

Продолжаются работы по текущему ремонту дорожного полотна. В ночь на 13 октября работы запланированы по восточной полосе пр. Мира на нескольких участках: в границах улиц Есенина и Пуркаева и от перекрестка с ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта. Днем фрезеровка и асфальтирование будут проводиться на ул. Северной и ул. Чехова (участок напротив здания прокуратуры).

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Продолжается ремонт деформационных швов на виадуке по ул. Пуркаева. Ремонт ведется по полосам, без полного перекрытия. Ориентировочный срок завершения работ - середина октября.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Открыт для движения участок от ул. Физкультурной до ул. Садовой. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют в текущем году.

На ул. Зимы проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится до 16 октября включительно.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница «Гагарин»). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых и дождеприемных колодцев, ремонт тротуаров. Сейчас в приоритете работы по асфальтированию. Для минимизации неудобств движению автотранспорта и оперативного завершения - работы производят поздно вечером и в ночное время. Выполняются наименее шумные работы. В связи с чем, администрация города приносит извинения жителям близлежащих домов и просит с пониманием отнестись к временным вынужденным неудобствам. Строителям необходимо еще буквально две ночи, чтобы завершить работы.

Объезд организован по свободным полосам. В целом основной объем работ на участке будет выполнен до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.