09:19, | Новости общества Сахалина и Курил
"Единая Россия" окажет поддержку развитию авиаспорта на островах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках партийного проекта «Предпринимательство» в региональном исполнительном комитете партии состоятся тематический прием. В приеме принимали участие специалисты Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области,
Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, Центра «Мой бизнес» Сахалинской области, а также
Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и Координатор федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».
За поддержкой обратился Максим Ермоленко, который планирует открыть школу для летчиков гражданской и транспортной авиации. Министерство транспорта Сахалинской области поможет подобрать площадку для обучения будущих пилотов. В рамках проекта Максим планирует купить небольшой учебный самолёт и тренажер, на которых будут обучаться будущие пилоты.
В рамках партийной солидарности и взаимопомощи специалисты исполкома дополнительно организуют молодому человеку консультацию от опытных предпринимателей, чтобы они с практической точки зрения подсказали ему как эффективнее развивать эту идею. Проект тематических приемов помогает в ускоренном режиме получать консультацию от ведущих специалистов в различных отраслях, которые работают в Сахалинской области.
Партия во всех этих процессах помогает быстро получить помощь. Члены партии – руководители – ведут работу по ускоренной системе. То есть любой пришедший на прием гражданин обязательно получит профессиональную консультацию.
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Новости общества Сахалина и Курил
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